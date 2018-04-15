الخبر 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م واسبدأ أصحاب السمو والفخامة وممثلي رؤساء الدول المشاركة والمدعوة في تمرين درع الخليج المشترك -1 ، بالتوافد إلى المنطقة الشرقية اليوم .حيث وصل فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي ، وكان في استقبال فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , والسفير التشادي لدى المملكة عثمان مطر بريما , وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي , ومندوب عن المراسم الملكية .// يتبع //19:02ت م