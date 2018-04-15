جدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومكتب خبراء المستقبل ومكتب سما للاستشارات التعليمية، اليوم، أولى ورش العمل المتخصصة في برنامج (Steam my library) ، الذي يهدف إلى معرفة تصميم المنهج التعليمي المبني على المفاهيم والدمج التكاملي بين المجالات الدراسية المختلفة، والرفع من مستوى المعرفة لدى الطالب واستكشاف المفاهيم العلمية .وعدّت الرئيس التنفيذي لمكتبة الملك فهد العامة بجدة الدكتورة ماجده غريب، البرنامج إضافة نوعية للمتدربين من خلال نقل المشاركين في الورشة بالخبرات والمعارف والأساليب المكتسبة من البرنامج إلى الطلاب ، الأمر الذي يُسهم في إعداد جيل مبدع مفكر يُسهم في تحقيق رؤية 2030 ، مشيرة إلى أن الورشة شارك بها نخبة من التربويين المتخصصين والمهتمين في ذات المجال .يُذكر أن برنامج "ستيم" هو فلسفة للتعلم القائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضيات، حيث يعد الفصل بين مجالات العلوم المختلفة فصلاً مصطنعًا ويهتم بصفة أساسية بالتعلم المستند للمشكلات مع توظيف الأساليب الإبداعية، وهو لا يشجع الحفظ والاستظهار لحقائق أو مفاهيم التعلم لأن كل التعلم يتم من خلال حل المشكلات في سياقها الحقيقي، ويمكن تطبيق فلسفة التكامل الخاصة به في جميع المراحل الدراسية، ويسعى إلى تنمية التفكير الهندسي، والناقد، والإبداعي، وحل المشكلات لدى المتعلم .وفي عالم متصل بشكل لحظي ولسهولة وصول الطالب للمعلومة بضغطة زر، ينتقل برنامج "ستيم" للعمل على التعلم المبني على حل المشكلات وإيجاد بيئة حقيقية للتعاون والتشارك، التي تسهم في تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين للمعلمين وربط الطلاب بالمجالات العلمية المقترنة باستقراء التحديات المستقبلية في بيئة من الاستقصاء العلمي المنهجي .// انتهى //19:07ت م