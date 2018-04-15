ووصل فخامة الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي، حيث كان في استقبال فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي، وسفير جمهورية مالي لدى المملكة زيني مولاي، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.كما وصل فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، حيث كان في استقبال فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير جمهورية بوركينا فاسو مانسا أونتانا، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.// يتبع //19:09ت م