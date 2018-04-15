الخرطوم29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأعلن مساعد الرئيس السودانى دكتور فيصل حسن إبراهيم، أن بلاده ستبدأ تنفيذ برنامج خارطة الطريق المتعلقة بتوصيل المساعدات الإنسانية لمناطق الحركة الشعبية التى تقاتل الحكومة السودانية بجنوب كردفان السودان غرب، وتنفيذ حملات التطعيم للأطفال وإدخال متطلبات التعليم كخطوة جادة نحو تحقيق السلام.وقال مساعد الرئيس، إن إحلال السلام في السودان ، يعد هدفا إستراتيجيا وليس تكتيكيا سعت له الحكومة مع كل حملة السلاح ، داعياً حاملي السلاح إلى وقف الحرب بغرض التوصل إلى تسوية سياسية نهائية تحقق السلام الدائم بالسودان.// انتهى //19:27ت م