بيروت 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 ابريل 2018 م واسجدد الاحتلال الإسرائيلي انتهاك المياه الإقليمية للبنان والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفاد بيان إعلامي للجيش اللبناني ، اليوم ، أن زورقاً حربيا تابعاً للاحتلال انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالى 260 مترا ، بالإضافة إلى إقدام زورق إسرائيلي آخر على رمي حشوة متفجرة داخل المياه الإقليمية اللبنانية .وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة " يونفيل " في لبنان .// انتهى //19:27ت م