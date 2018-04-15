عام / انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
بيروت 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 ابريل 2018 م واس
جدد الاحتلال الإسرائيلي انتهاك المياه الإقليمية للبنان والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .
وأفاد بيان إعلامي للجيش اللبناني ، اليوم ، أن زورقاً حربيا تابعاً للاحتلال انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالى 260 مترا ، بالإضافة إلى إقدام زورق إسرائيلي آخر على رمي حشوة متفجرة داخل المياه الإقليمية اللبنانية .
وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة " يونفيل " في لبنان .
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19:27ت م