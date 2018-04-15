رياضي / أيندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الـ 24
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
أمستردام 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
توج فريق أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم ، اليوم ، بتغلبه على ضيفه أياكس بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري .
ورفع ايندهوفن رصيده إلى 80 نقطة، في صدارة الترتيب، وبفارق عشر نقاط عن أياكس الوصيف ، ليتوج ايندهوفن بلقب المسابقة للمرة الـ 24 في تاريخه ، والثالثة في آخر أربعة مواسم مع تبقي ثلاث جولات قبل نهاية المسابقة .
وشهدت الجولة فوز فريق فيليم تيلبورج على بريدا 2 - 1 ، وفوز جرونينجين على رودا كيكراده بذات النتيجة ، كما فاز فريق وفينورد على أوتريخت 3 - 1 .
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