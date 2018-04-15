مدريد 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسحافظ فريق أتلتيكو مدريد على وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم ، بفوزه اليوم على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 32 من المسابقة .وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 71 نقطة بالمركز الثاني ، متفوقا بفارق 6 نقاط على فالنسيا صاحب المركز الثالث مؤقتا ، وبـ 7 نقاط على ريال مدريد الرابع مؤقتا ، الذي يحل ضيفا على ملقا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها ، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 31 نقطة في المركز السابع عشر .// انتهى //19:54ت م