المدينة المنورة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنفذت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في الجامعات السعودية: جامعة طيبة أنموذجا"، بحضور معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني.وعرضت الجامعة خلالها تجربتها في الاستثمار والأوقاف والابتكار وريادة الأعمال، أمام ممثلين من عدد من الجامعات السعودية اليوم، في مبنى المؤتمرات بالجامعة.وأوضح الدكتور السراني أن جامعة طيبة وضعت لها شعاراً هذا العام "عام الإبداع والاستثمار"، وتمخضت الجهود في إطلاق شركة وادي طيبة، مبيناً أن الجامعة عملت على إطلاق شعار "الفروع أولا" العام الماضي لتطوير فروع الجامعة في المحافظات لتسهم في تحقيق الجامعة أهدافها الاستراتيجية.وأفاد معاليه أن الجامعة ومن خلال شعار "عام الإبداع والاستثمار" انصب عملها على مواصلة الإبداع في التعليم والسياسات والإجراءات، والجودة والتدريب وغيرها حتى تكون الجامعة في الاتجاه الصحيح، وشكلت الجامعة أيضا مجلسا لنظارة وقف جامعة طيبة العلمي، كما تم تشكيل مجلس إدارة شركة وادي طيبة ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال والصناعيين والمتخصصين وغيرهم.عقب ذلك، تحدث وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري عن مبادرة الجامعة في العام الماضي وانعكاسها على تحقيق الجامعة أهدافها وخططها.ثم قدم المشرف على إدارة الابتكار وريادة الأعمال بوكالة جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد الغامدي عرضا حول دور الجامعات في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الأكاديمي في نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتوسيع التعاون الأكاديمي الصناعي في مجال البحوث، وتطوير المؤسسات وزيادة القدرات وتعزيز الشراكات، معرجاً على مسابقة لخطة العمل الأولى لصناعة الشركات الناشئة بمنطقة المدينة المنورة - الدورة الأولى - 1439هـبعد ذلك، قدم الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان عرضا تناول فيه منطلقات الاستثمار التي تشمل رؤية المملكة 2030، وأهداف خطة التحول الوطني 2020، والتوجهات الاستراتيجية للجامعة، مستعرضاً مبادرة جامعة طيبة ضمن خطة التحول الوطني "مبادرة تحويل وحدات الجامعة إلى مراكز تكلفة / عائد (وحدات غير ربحية)".وتحدث العليان عن مشاريع الجامعة للسنة الثانية، والاستثمار في جامعة طيبة، والبنية التي تشمل البنية التحتية والدراسات، والمشاريع الاستثمارية مثل مشروع السلام، والمدراس الدولية، ووقف جامعة طيبة العلمي، مستعرضاً إنشاء شركة وادي طيبة، حيث قدم تعريفا حول رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيم العمل بها، والمنهج العام، والمجالات الرئيسة لأنشطة الشركة.// انتهى //19:54ت م