القاهرة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية مصر العربية، معالي النائب العام المصري المستشار نبيل صادق.وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.وأوضح معالي الشيخ المعجب أن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة ونظيرتها في مصر، وتفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين، في مختلف مجالات القانون الجنائي.وأكد معاليه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ على توطيد العلاقات بين الأجهزة في البلدين الشقيقين.ومن المقرر أن يلتقي معالي النائب العام عدداً من الوزراء في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى مسؤولي هيئات النيابات العامة المتخصصة في الأموال العامة والشؤون المالية والتهرب الضريبي وأمن الدولة.كما سيلتقي معاليه، معالي وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم، ويزور دار القضاء العالي ومجلس القضاء الأعلى.يرافق معاليه، معالي وكيل النيابة العامة الأستاذ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من أعضاء النيابة العامة.// انتهى //19:56ت م