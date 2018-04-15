الظهران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني، ممثل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والوفد المرافق له المنطقة الشرقية اليوم، عقب مشاركته في أعمال قمة القدس الـ 29.وكان في وداع سموه في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية رئيس بعثة الشرف الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //20:09ت م