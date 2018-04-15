الظهران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين .وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والمستجدات في المنطقة.حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الجيبوتي.// انتهى //20:21ت م