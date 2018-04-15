لندن 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأهدى فريق ويست بروميتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم إلى فريق مانشستر سيتي، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 34 من الدوري .وبذلك يصبح مانشستر سيتي الذي تغلب على توتنهام 3 - 1 أمس السبت، بطلا للدوري للمرة الخامسة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بأربع جولات .وارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير بفارق 9 نقاط عن مراكز الأمان ، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر .// انتهى //20:22ت م