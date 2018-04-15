مكة المكرمة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 ابريل 2018 م واسكرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ,اليوم , الطلاب الفائزين في مسابقة التحصيل الدراسي الأمثل التي أشرفت عليها إدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة , بحضور المساعد للشؤون التعليمة الدكتور طلال الحربي , وذلك بمقر إدارة التعليم بمكة.واستهدفت المسابقة الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية بتعليم مكة لإعدادهم لاختبارات القدرات العامة "قياس " ، حيث جاءت على مراحل ثلاث بدأت بالمدرسة وترشيح طالب من كل مدرسة , ثم تلتها التصفيات على مستوى مكاتب التعليم , واختتمت بالمنافسة بين أربعة طلاب على مستوى إدارة التعليم.وفازت ثانوية علي بن أبي طالب في المرحلة الأخيرة من النظام الفصلي بعد منافسة مع مدرسة الفلاح الثانوية , فيما فازت ثانوية الأندلس في نظام المقررات بعد منافسة مع ثانوية الملك عبدالله .// انتهى //20:42ت م