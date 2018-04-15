باريس 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسحقق فريق مرسيليا فوزا صعبا على تروا بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .وارتفع رصيد مرسيليا إلى 66 نقطة بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن فريق ليون صاحب المركز الثالث الذي فاز أمس السبت على ضيفه اميان 3-صفر .ويلعب لاحقًا فريق باريس سان جرمان المتصدر مع موناكو الثاني وحامل اللقب في مباراة ستتوج النادي الباريسي في حال فوزه بها .// انتهى //20:43ت م