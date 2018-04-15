رياضي / الدوري الفرنسي لكرة القدم : مرسيليا يفوز بصعوبة على تروا
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
باريس 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
حقق فريق مرسيليا فوزا صعبا على تروا بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
وارتفع رصيد مرسيليا إلى 66 نقطة بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن فريق ليون صاحب المركز الثالث الذي فاز أمس السبت على ضيفه اميان 3-صفر .
ويلعب لاحقًا فريق باريس سان جرمان المتصدر مع موناكو الثاني وحامل اللقب في مباراة ستتوج النادي الباريسي في حال فوزه بها .
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20:43ت م