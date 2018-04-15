عام / انطلاق فعاليات ملتقى "وجهني" لرائدات الأعمال بجامعة جازان
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
جيزان 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
نظمت جامعة جازان ممثلة في القسم النسوي بمركز الابتكار وريادة الأعمال ، اليوم ، ملتقى "وجهني" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي.
وانطلقت فعاليات الملتقى بتسليط الأضواء على الضيوف لاستعراض تجاربهن في مجال الأعمال , وكيف تمكن من تحويل مواهب الطفولة إلى عمل يدر عليهن الربح المادي واجتهادهن في تقديم أفضل ما لديهن .
واستضافت الجامعة نخبة من سيدات الأعمال بمنطقة جازان في المجال التجاري والأدبي والفني . واختتمت الجلسة باستعراض لأفلام وثائقية عن افتتاح مركز "ريادة" وتدشينه والخدمات التي يقدمها.
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21:03ت م