جيزان 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة في القسم النسوي بمركز الابتكار وريادة الأعمال ، اليوم ، ملتقى "وجهني" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي.وانطلقت فعاليات الملتقى بتسليط الأضواء على الضيوف لاستعراض تجاربهن في مجال الأعمال , وكيف تمكن من تحويل مواهب الطفولة إلى عمل يدر عليهن الربح المادي واجتهادهن في تقديم أفضل ما لديهن .واستضافت الجامعة نخبة من سيدات الأعمال بمنطقة جازان في المجال التجاري والأدبي والفني . واختتمت الجلسة باستعراض لأفلام وثائقية عن افتتاح مركز "ريادة" وتدشينه والخدمات التي يقدمها.// انتهى //21:03ت م