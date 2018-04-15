الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للشؤون الاكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية اليوم, دورة تدريبية بعنوان " الرعاية الاجتماعية في الرعاية الصحية المنزلية " تستهدف الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال الرعاية الصحية المنزلية, وذلك في فندق توليب إن بمدينة الرياض.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين للتعرف على أهمية الخدمة الاجتماعية في الرعاية الصحية المنزلية, ومهام الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في الرعاية الصحية المنزلية, وتبادل الخبرات بين المناطق والمحافظات في مجال الخدمة الاجتماعية, والتعرف على عدة جمعيات خيرية تسهم في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية المنزلية, تطوير مهارات التواصل وروح الفريق.وتضمن برنامج الدورة الذي قدمه عدد من المختصين في مجال الرعاية الصحية المنزلية والشراكة المجتمعية والجمعيات الخيرية الطبية على عدة محاضرات تتناول الرعاية الصحية المنزلية الوضع الراهن والتطلعات ودور الاخصائيين الاجتماعيين في تحقيقها, أهمية الشراكة المجتمعية في الرعاية الصحية المنزلية, التعريف بالجمعيات الخيرية وآلية التعاون معها, دور الاخصائيين الاجتماعيين في تقييم وتهيئة المنزل لسلامة المريض, مهارات الاتصال, حقوق وواجبات المرضى.يشار إلى أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 14 ساعة تعليم مستمر.// انتهى //21:40ت م