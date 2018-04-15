الرياض 29 رجب 1439 الموافق 15 ابريل 2018 واس.اختتم قسم الأنظمة " القانون " بكلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, فعالية " اختاري الحياة" التي استمرت لمدة أسبوع وهدفت إلى التوعوية القانونية والاجتماعية والنفسية لأضرار المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض, وذلك على مسرح الكلية.وتضمنت الفعالية بعض المشاهد التمثيلية لمجموعة من طالبات الكلية ، بإشراف ريوف النجار وحياة المطيري, إلى جانب إقامة حلقة نقاش بعنوان " قضايا المخدرات في أروقة المحاكم " قدمها كل من قاضي سابق في المحكمة الجزائية خبير في العلوم القضائية والقانونية الدكتور حمد الرزين، ومحاضر القانون الجنائي في قسم الأنظمة بجامعة الأميرة نورة مها بن سلمة.كما اشتملت الفعالية إقامة جلسة حوارية بعنوان " جرائم المخدرات ودوافعها " بمشاركة كل من استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور أحمد الشهري، ومديرة شعبة الإشراف النسوي بمديرية مكافحة المخدرات بالرياض منى الشربيني، وأخصائية نفسية ابتهاج العرفج، وأدارتها محاضر القانون الجنائي في قسم الأنظمة في الجامعة ريوف النجار تحدثوا فيها عن الفرق بين الإدمان والتعويد وأسباب ودوافع إدمان المخدرات وآثار الإدمان الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ومراحل العلاج, مستشهدين بقصص من الواقع، حيث تخللها فيلماً وثائقياً بعنوان "عبرتي" لمدمنات عائدات من عالم الإدمان.وأكدت مشرفة الفعالية ريوف النجار أن الفعالية من تنظيم نادي الأنظمة التطوعي بالكلية وأقيمت هذه الفترة بالتزامن مع قرب فترة الاختبارات والتي ينتشر فيها ترويج المخدرات والحبوب المهدئة أو المنشطة وغيرها للتغرير بالطلاب والطالبات لإيهامهم بزيادة التحصيل العلمي ، مشيرة إلى أن الفعالية تبين للمرأة أنها أصبحت قادرة على تولي المناصب في النيابة العامة والتحقيق في الجرائم ومتابعة القضية .من جانبها أشارت مشرفة نادي الأنظمة التابع للجامعة حياة المطيري أن النادي يقوم بفعاليات وبرامج لمناقشة قضايا مستجدة تهم الطالبات والمجتمع طوال العام " اجتماعية وصحية وتوعوية وثقافية ومسابقات ودورات ", مبينة أن الفعالية شارك فيها 80 طالبة، من خلال تطبيق عملي على أرض الواقع لما تعلموه من المناهج الدراسية .// انتهى //21:42ت م