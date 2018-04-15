الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسافتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت الوليد بن بدر بن عبد العزيز ، اليوم ، ملتقي ومعرض مشاريع المهارات التطبيقية بمدارس المنهل الذي نظمته إدارة التخطيط والمعلومات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .واشتمل المعرض على 47 مشروعاً شاركت فيه 350 طالبة من جميع مدارس الرياض والمحافظات الست المطبقة للنظام الفصلي، بإشراف لجان المهارات التطبيقية في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم ومشرفاتها.وكرمت الأميرة أريج الجهات الداعمة والمنفذة والمشاركات في المعرض والملتقي .وعبرت مديرة الإشراف نجلا النفيعي عن سرورها بما شهدته من إبدعات الطالبات ومن أفكار قابلة للتطبيق في مجتمع المرأة السعودية , فيما أشارت مساعدة مدير إدارة التخطيط والمعلومات بتعليم الرياض بدرية المصري إلى أن برنامج التحول الوطني أكد على تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلبة وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للأبداع لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل , مبينة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دأبت علي العناية بتحفيز المتعلم.من جانبها أوضحت مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض سهام البريك أن ملتقي مشروعات الطلابية النوعية لمادة المهارات التطبيقية التي تشمل علي خمس مجالات تدرس فيها أربع مستويات في المرحلة الثانوية تحصل فيها على شهادة تؤهلها إلى سوق العمل.وأشارت المديرة العامة المدارس المنهل تهاني عبدالله الطويل إلى أن معرض النظام الفصلي هو أول معرض يقام علي مستوى منطقة الرياض بمشاركة 13 مكتباً من المكاتب الرئيسية والمحافظات والمندوبات والمعرض على مساحة كبيرة من المدارس فيها عدد من الأركان الحية تتراوح ما بين المشاريع البحثية والعلمية بمشاركة 70 مدرسة مشاركة من أنحاء الرياض .// انتهى //21:47ت م