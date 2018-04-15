ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي ، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي , والسفير الباكستاني لدى المملكة هشام بن صديق , وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //21:48ت م