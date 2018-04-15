مكة المكرمة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 ابريل 2018 م واسزار المدير الإقليمي للنقل التعليمي بالمنطقة الغربية عبدالله بن عبد الغني اليوم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، والتقى خلال الزيارة المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن مهدي الحارثي.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع التي تتعلق بزيادة مخصص النقل التعليمي بمنطقة مكة المكرمة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى لزيادة إعداد المعتمرين والحجاج وتوفر النقل التعليمي والذي يؤدي إلى تخفيف ازدحام السيارات في المنطقة المركزية ويخفف من الأعباء على الأسر المحتاجة للنقل، كما تم تجديد العقد مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي لمدة 5 سنوات .// انتهى //21:50ت م