الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستنظم جمعية أسر التوحد الخيرية بعد غد الثلاثاء ملتقى تبادل الخبرات الثالث الذي الذي تستمر فعالياته لمدة لمدة 3 أيام ، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض.ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والأفكار في مجال اضطراب التوحد داخل المملكة من أجل عمل قاعدة بيانات تخدم ذوي التوحد ، وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة ، والتعرف على آخر المستجدات العلمية في مجال التأهيل والتدريب والتوظيف .وأوضحت الأميرة سميرة بنت عبد الله فيصل الفرحان رئيسة مجلس جمعية أسر التوحد الخيرية أن المؤتمر يشارك بـ 25 ورقة بحثية مقدمة من مؤسسات ومراكز متخصصة في مجال التوحد , منها 3 ورقات لوزارت التعليم ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، والصحة , بالإضافة إلى 5 ورش عمل وجلسات حوارية ، كما تشارك في الملتقي ولأول مرة وزارة الإحصاء .// انتهي //22:08ت م