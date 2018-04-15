اجتماعي / جمعية أسر التوحد الخيرية تنظم ملتقى الخبرات الثالث للتوحد الثلاثاء القادم
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
تنظم جمعية أسر التوحد الخيرية بعد غد الثلاثاء ملتقى تبادل الخبرات الثالث الذي الذي تستمر فعالياته لمدة لمدة 3 أيام ، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والأفكار في مجال اضطراب التوحد داخل المملكة من أجل عمل قاعدة بيانات تخدم ذوي التوحد ، وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة ، والتعرف على آخر المستجدات العلمية في مجال التأهيل والتدريب والتوظيف .
وأوضحت الأميرة سميرة بنت عبد الله فيصل الفرحان رئيسة مجلس جمعية أسر التوحد الخيرية أن المؤتمر يشارك بـ 25 ورقة بحثية مقدمة من مؤسسات ومراكز متخصصة في مجال التوحد , منها 3 ورقات لوزارت التعليم ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، والصحة , بالإضافة إلى 5 ورش عمل وجلسات حوارية ، كما تشارك في الملتقي ولأول مرة وزارة الإحصاء .
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22:08ت م