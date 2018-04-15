الرياض 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م واسدشّنت الهيئة العامة للثقافة حساب الفعاليات الثقافية (@gca_activities ) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك للإعلان عن جميع الفعاليات الثقافية وإبقاء أفراد المجتمع على معرفة مستمرة بالأنشطة المتعددة التي تقوم بها الهيئة.وحرصت الهيئة من خلال هذه الخطوة على توفير منصة إعلامية مخصصة للحديث عن هذه الفعاليات وتفاصيلها وسهولة إمكانية الوصول لهذه الفعاليات ومشاركتها والتفاعل معها.وفي هذا السياق، تنظم الهيئة عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في الأسبوعين المتبقية من شهر أبريل الجاري في مناطق مختلفة من المملكة، تأتي في مقدمة هذه الفعاليات، إقامة أيام ثقافية في المدينة المنورة يوم 19 أبريل، تتضمن العديد من الفعاليات المختلفة من بينها وقفات شعرية وأدبية، وأعمال حرفية، ومرسم للأطفال.كما تنظم الهيئة، ندوة أدبية في النادي الأدبي بالدمام، وفعالية ثقافية بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب يوم 23 من الشهر الجاري.وتستضيف الهيئة عدداً من الفرق العالمية تقدم خلالها عروضاً مختلفة ومتنوعة يوم 22 من شهر أبريل في جامعة الفيصل بالرياض، فيما سيقام خلال الأيام 25 و 26 و 27 من شهر أبريل العديد من العروض في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.وتنظم الهيئة كذلك حفلاً لفرقة ألمانية يوم 28 أبريل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويوم 29 أبريل في الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالدمام.وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعاليات الثقافية إلى توفير ألوان ثقافية متعددة ومستمرة تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، والعمل على تنمية الثقافة والفنون، وتعزيز دورها في الأنماط الشخصية لدى الفرد.// انتهى //22:22ت م