سياسي / الرئيس عمر البشير يلتقي الرئيس اليمني
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الدمام 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
التقى فخامة الرئيس عمر حسن البشير ، رئيس جمهورية السودان ، بمقر إقامته في الدمام ، اليوم ، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية .
وبحث الجانبان خلال اللقاء ، الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ، ومعالي وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور ، وعددًا من المسؤولين .
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22:29ت م