الدمام 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى فخامة الرئيس عمر حسن البشير ، رئيس جمهورية السودان ، بمقر إقامته في الدمام ، اليوم ، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية .وبحث الجانبان خلال اللقاء ، الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ، ومعالي وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور ، وعددًا من المسؤولين .// انتهى //22:29ت م