الباحة 29 رجب 1439هـ الموافق 15إبريل 2018 م واسوقع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة اتفاقية شراكة مع مجلس شباب محافظة القرى, والتي تهدف لاستفادة الشباب من القاعات والمرافق والصالات الترفيهية والمكتبة العلمية بمبنى المكتب, بالإضافة للتعاون المشترك في كل ما يخدم الشباب داخل نطاق المكتب, بحضور محافظ القرى خالد العبيلان.كما تم توقيع شراكة مماثلة بين المكتب ولجنة الأسر المنتجة بالمحافظة لتشغيل الأسر المنتجة بمشروع افطار صائم الذي يشرف عليه المكتب خلال شهر رمضان, إلى جانب الاستفادة من مرافق المبنى النسائي وما يمتلكه من قاعات تعليمية ومرافق أخرى.وأكد محافظ القرى أن الشراكات المجتمعية بين الجهات التعاونية تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , وتتوافق كذلك مع أهداف رؤية 2030 الداعمة للشباب واحتياجاتهم, بالإضافة لتعزيز الإنتاج الأسري ونقل الأسر المنتجة إلى منصات توزيع أكبر وعمل أكثر احترافية.//انتهى//22:47ت م