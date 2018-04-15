الأمم المتحدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا حتى تنجز أهدافها كاملة هناك.وذكرت هيلي خلال تصريحات لشبكة " فوكس الإخبارية " الأمريكية، أن هناك ثلاثة أهداف للولايات المتحدة في سوريا تتمثل في ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية بأي طريقة من شأنها تهديد المصالح الأميركية، وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.وأوضحت أن هدفنا أن نرى قواتنا تعود إلى الوطن، لكننا لن نغادر حتى نتأكد من أننا حققنا تلك الأمور.// انتهى //22:47ت م