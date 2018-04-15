الخرطوم 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى وزير العدل السوداني إدريس إبراهيم جميل اليوم بمدينة الخرطوم، الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان ارستيد نونوسي، الذي يزور السودان حاليًا.وقال وزير العدل في تصريح صحفي عقب اللقاء " تم اطلاع الخبير المستقل على مستجدات الوضع فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة في مجال القانون وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل سعياً لتحقيق العدالة".وأضاف أن الخبير المستقل تلقى توضيحاً حول سعي وزارة العدل للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها وما تم من حراك بشأن اتفاقية الاختفاء القسري ومنع التعذيب وحقوق الطفل والعمالة المهاجرة.// انتهى //22:48ت م