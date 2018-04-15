الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة للبراعم إبراهيم الهديب الميدالية البرونزية في سلاح الشيش (فردي) ضمن بطولة الطفل الدولية للمبارزة تحت 13عاماً المقامة حالياً في مركز انتاليا سبور ارينا الرياضي في مدينة انطاليا التركية، بمشاركة 198 لاعباً من 10 منتخبات وهي السعودية وتركيا وأذربيجان وروسيا والعراق وجورجيا والأردن وبلغاريا وإيران وقبرص .وكان اللاعب الهديب قد تأهل من المرحلة التمهيدية ليفوز على لاعب تركي وآخر جورجي قبل أن يحقق الميدالية البرونزية .وسيخوض المنتخب السعودي غداً الاثنين منافسات سلاح الشيش (فرق) بمشاركة اللاعبين إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومحمد راغب وسعود الرشيد .// انتهى //22:48ت م