أبوعريش 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأقامت وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان ، على مسرح الأمير محمد بن ناصر بمجمع الكليات بأبو عريش اليوم ، دورة تدريبية بعنوان " الشبه خطافة .. تحصين ونقض , قواعد ومهارات " ، ألقاها أستاذ العقيدة المساعد بكلية الشريعة والقانون الدكتور أحمد سردار شيخ ، واستفاد منها طلاب كلية الشريعة والقانون وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية التربية.وتناولت الدورة التعريف بالشبهة وأسبابها وأتباعها وبيان أهلها ، ومشروعية نقض الشبه من القرآن والسنة وطريقة التعامل معها ، إضافة إلى تطبيق على بعض المسائل المتعلقة بالشبه ونقضها, إلى جانب طرح نصوص الأمر بطاعة الله ورسوله ووجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وكذلك الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وأسبابها ، كما تطرق إلى شروط نقض الشبه المستندة إلى المصادر والقواعد العامة.// انتهى //23:21ت م