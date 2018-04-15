الدمام 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ، نجاح القمة العربية في دورتها الـ (29) التي عقدت أعمالها في الظهران في تحقيق الأهداف المرجوة منها في تحقيق المزيد من التضامن العربي وبذل المزيد من الجهد لخدمة القضايا العربية الراهنة .وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن قيادة المملكة العربية السعودية للعمل العربي المشترك ستؤدي خلال هذه العام - بإذن الله - في تحقيق نتائج كبيرة لصون الأمن القومي العربي وتوحيد كلمة العرب ومواجهة كل أعداء الأمة .ولفت الانتباه إلى أن الحضور المكثف للقادة العرب في اجتماعات القمة يعكس حرص العرب على معالجة القضايا الراهنة على الساحة العربية .// انتهى //23:21ت م