الدمام 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأكد معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري نجاح أعمال القمة العربية في دورتها الـ 29 في اتخاذ قرارات من شأنها تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك وتسهم في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد العالم العربي في المرحلة الراهنة .وأشار معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن نتائج القمة ستترجم ضمن عمل عربي مشترك أكثر تنسيقًا لحل أزمات المنطقة ، موضحًا أن " إعلان الظهران " الذي صدر في ختام اجتماعات القمة حظي بتوافق يعكس روحاً إيجابية بين الوفود العربية المشاركة في القمة .// انتهى //23:36ت م