سياسي / رئيس البرلمان العربي يثمن دعم خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الظهران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس واس
ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للقضية الفلسطينية سياسياً ومالياً .
وقال السلمي في تصريح له اليوم : إننا نتقدم باسم البرلمان العربي بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تسمية القمة العربية في دورتها الـ 29 بـ " قمة القدس " ، والتبرع بمبلغ 150 مليار دولار أمريكي لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا ) .
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