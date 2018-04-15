الظهران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس واسثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للقضية الفلسطينية سياسياً ومالياً .وقال السلمي في تصريح له اليوم : إننا نتقدم باسم البرلمان العربي بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تسمية القمة العربية في دورتها الـ 29 بـ " قمة القدس " ، والتبرع بمبلغ 150 مليار دولار أمريكي لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا ) .// انتهى //23:47ت م