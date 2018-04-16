وحول الخطوات التي تتخذها الدول العربية للعودة للمرحلة المقبلة فيما تشهده المنطقة من أزمات ، أوضح معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن وثيقة التعاون وتعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة تضمنت كيفية تعزيز الأمن العربي ، كما اشتمل بيان القمة على أن هناك طرحا لوثيقة أو رغبة في مناقشة وثيقة سبق توزيعها على وزراء الخارجية حول أولويات الأمن القومي العربي إلى جانب مجموعة الوثائق الصادرة في هذه القمة مثل إعلان الظهران أو وثيقة التعاون العربي تمثل الإطار العام لإعادة الدور العربي مرة أخرى في الدخول في الأزمات التي تم تنحية الدول العربية عنها ، مؤكدا أن مجموعة القرارات الصادرة تعكس حقيقة الاستراتيجية العربية .وفيما يخص التدخل الإيراني في الشأن العربي قال الأمين العام " إن الشأن الإيراني موجود في جميع الوثائق الصادرة عن القمة ، وتطالب أيران بالامتناع عن تصرفاتها سواءً في البيان الصادر عن المجموعة الرباعية التي تمثلها المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وهذه اللجنة لها مطالب ضد أيران والقمة أطلعت عليها " .وعن جهود جامعة الدول العربية في التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، أكد أبو الغيط أن اللجنة الرباعية اجتمعت قبل انعقاد القمة وأعدت تصورات ورؤى إزاء الممارسات الايرانية في الشأن العربي ،كاشفاً أن اللجنة تعمل على محورين، الأول الحد من التدخل في شؤون المنطقة ،كذلك عدم السماح لإيران بتطوير الأسلحة والصواريخ بالتعاون مع المجتمع الدولي بحيث لا يسمح بتطوير صواريخ بالستية طويلة المدى الأمر الذي يهدد أمن واستقرار الدول العربية ، أما المحور الثاني فيتمثل في مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في الاتفاقية النووية بحيث لا يكون لها نهاية أو زمن محدد كما هو معمول به حالياً من 10 سنوات إلى 15 سنة،وحظر تخصيب اليورانيوم .من جهته أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير، أن تعديل الاتفاق النووي لا يحل بمفرده مشكلة إيران مع الدول العربية ، لافتا النظر إلى قضية الصواريخ البالستية التي تصدرها إيران لميليشيات إرهابية في المنطقة سواء كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن أو ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان ، وقال : هذا أمر غير مقبول ويجب أن يضع المجتمع الدولي حدا لإيران .وشدد الجبير على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم بشأن دعم إيران للإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية ومعاقبتها على هذه الأفعال ، مشيرا إلى أن إيران تؤوي قادة من تنظيم القاعدة ،يعملون ويخططون لأعمالهم الإرهابية من أراضيها ، مستشهدا بتواجد سيف العدل قائد العمليات الإرهابية في عام 2003 في إيران وهو الذي أعطى أوامر لتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض ، متسائلا : لماذا لا تدفع إيران الثمن ؟.وقال معاليه " في حال تم التوصل إلى حلول للقضايا الشائكة مع إيران فإنه يمكن احتوائها " ، مضيفا " نكن كل احترام للشعب الإيراني ولكن المشكلة هي مع النظام الذي تأسس بعد ثورة الخميني الذي يسعى للهيمنة على المنطقة وينشر الفتن الطائفية " .// يتبع //01:06ت م