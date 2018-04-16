الرياض 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على نجاح القمة العربية التاسعة والعشرين بالظهران ونجاح إدارتها.جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء تدشين سموه مساء اليوم ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وأكد سمو أمير منطقة الرياض على وجوب احترام العامل، مبيناً الحاجة إلى العامل كما هو بحاجة إلينا ووجوب احترامه في مسكنه ومرتبه وعقده الذي يجب أن يكون واضح حتى يعود إلى أهله سالماً.وعن دور إمارة منطقة الرياض في المشاكل العمالية مع مكاتب الاستقدام، أوضح سموه أن الإمارة مساندة لكل حل والموضوع تخصصي لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية في الملتقى وإمكانية الاستفادة من الآراء والتوصيات التي تقدم خلال ورش العمل والبحث.وعن مطالبات العمالة الجماعية، شدد سمو الأمير فيصل بن بندر على أن ذلك منظر غير جيد وقد عولجت حالات عديدة في إمارة المنطقة ووجد أن العمالة على حقيقة أمر في مطالبهم المالية منوهاً بأن هذه الحالات لا تقبلها الدولة فلها نظام وأسلوب ومنهج عمل ويستطيع العامل أن يتقدم إلى أمير المنطقة بمطالبه كافة وتعالج الأمور ويأخذ حقه كامل .// انتهى //01:27ت م