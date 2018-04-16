في الشأن الشأن السوري، اتفق معالي وزير الخارجية ومعالي الأمين العام للجامعة العربية على أهمية الحل السياسي لهذه الأزمة .وحول الضربة العسكرية الأخيرة التي استهدفت النظام السوري أكد معالي وزير الخارجية أن جريمة استخدام السلاح الكيماوى فى الغوطة الشرقية هي أدت إلى التحرك العسكرى الغربى الثلاثى ضد المواقع التابعة للنظام السوري ، مشيرا إلى إعلان الظهران الذى أكد إدانته الشديدة لإستخدام هذا السلاح ضد المدنيين .فيما أشار الأمين العام للجامعة العربية من جانبه أن قادة الدول العربية أكدوا على أهمية تكاتف الجهود العربية لإنهاء سفك الدماء فى سوريا، والإدانة المطلقة لاستخدام الأسلحة الكيماوية وتعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة العربية من الأخطار المحدقة .وفيما يخص الشأن اليمني نوه معالي وزير الخارجية بإجماع ودعم ومباركة الدول العربية المشاركة في " قمة القدس لجهود قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، والدعم الكبير للجيش اليمني النظامي ، اللذان أسهما بشكلٍ مباشر في تحقيق نتائج إيجابية ميدانياً، وذلك بتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتقهقرها، وتحرير معظم الأراضي اليمنية، وعودة الحياة إليها، منوهين بالعمل الإنساني الكبير والاحترافي واسع النطاق، وفق مشروع الخطة الإنسانية الشاملة المنفذة في الداخل اليمني، المستهدف لعديد من القرى المنكوبة التي تسيطر أو كانت تحت سيطرة هذه المليشيا الإرهابية، التي عاثت فسداً في الأراضي اليمنية، وتمارس شتى أنواع الخروقات للقوانين والأعراف الدولية أمنياً وإنسانياً.وأكد الأستاذ الجبير أن القمة أدانت بأشد عبارات الاستنكار والرفض لممارسات هذه الميليشيا الإرهابية، التي تتخذ من مقدسات المسلمين، والمدن المأهولة بالسكان في المملكة ، أهدافاً لصواريخها البالستية المصنعة في إيران، وإصرارها على مزيد التجاهل للقانون الدولي، والتمادي بمثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، التي تثبتها إطلاق 119 صاروخاً من قبل هذه الميليشيا المارقة الخاضعة لتدريبٍ وتشجيع ودعم إيراني ، التي لا يعنيها سوى تسويق الكراهية والتطرف والطائفية، واستغلال الفرق والجماعات الملوثة فكرياً لتنفيذ أجندة، من شأنها الإضرار بأمن واستقرار الدول المجاورة لإيران ، مبرزا مطالبة أعضاء الجامعة العربية بلزوم الكف عن هذه الأفعال الإرهابية ذات النتائج السلبية على الجميع .// انتهى //01:28ت م