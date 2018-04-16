الخرطوم 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان "اوتشا" أن أسعار المواد الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع بنسبة 20 إلى 30 في المئة بين شهري يناير وفبراير في معظم الأسواق.وطبقاً للتقرير الشهري فإن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أورد أنه على الرغم من حصاد 2017م الذي فاق المتوسط، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الزيادة خلال شهر فبراير 2018، بعد رفع الدعم عن القمح وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.وأضاف التقرير أن أسعار البيع بالتجزئة للدخن والذرة الرفيعة ارتفعت بنسبة 20 إلى 30 في المئة بين شهري يناير وفبراير في معظم الأسواق، مبينة أن المستويات الحالية من أسعار المواد الغذائية الأساسية للبيع بالتجزئة (الذرة الرفيعة والدخن والقمح) أعلى بما يتراوح بين ضعفي وثلاث مرات عن مستويات العام الماضي والمتوسط للسنوات الأربع الأخيرة، ومن المرجح أن تستمر الأسر الفقيرة في أجزاء من ولايتي كسلا وشمال دارفور في مواجهة المرحلة الثالثة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي - مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي حتى مايو 2018م".وتوقع أن تستمر معظم مناطق السودان في مواجهة الحد الأدنى، من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، طيلة المدة حتى سبتمبر المقبل.// انتهى //02:31ت م