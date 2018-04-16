بودغوريسا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسفاز الرئيس الأسبق ميلو ديوكانوفيتش بالانتخابات الرئاسية في مونتنيجرو (الجبل الأسود )، ليصبح الرئيس الجديد للبلاد من الجولة الأولى.وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات بمونتينيغرو، اليوم أن ميلو ديوكانوفيتش، مرشح الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم، لن يكون في حاجة إلى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، وتأكد بعد الفرز النهائي لكل الأصوات حصوله على 8ر53 في المئة منها، ما يعادل 181 ألف صوت.وأضافت أن المرشح المستقل ملادين بايانيتش، المنافس الأول لميلو ديوكانوفيتش، حصل على 5ر33 في المئة من الأصوات، ودراغينيا فوكسانوفيتش على 3ر8 في المئة، وماركو ميلاسيتش على 7ر2 في المئة ، وحازبي كالاتش 8ر0 في المئة، ودوبريلو دايديتش 4ر0 في المئة وفاسيلي ميليسكوفيتش على 4ر0 في المئة.وكانت السلطات المونتنيغرية خصصت 1214 مركزا للاقتراع لاستقبال حوالي 533 ألف ناخب، من المسجلين في اللوائح الانتخابية.وشغل ديوكانوفيتش منصب رئيس الدولة لولاية واحدة من 1998 إلى 2003 كما شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات منذ توليه المنصب للمرة الأولى عام 1991.// انتهى //03:12ت م