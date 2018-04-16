أمستردام 29 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسحقق فريق ايندهوفن لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم للمرة 24 في تاريخه بعد فوزه اليوم على اياكس أمستردام بنتيجة 3 أهداف دون مقابل قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.وبهذه النتيجة رفع ايندهوفن رصيده إلى 80 نقطة من 31 مباراة بفارق 10 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثاني.وأصبح ايندهوفن ثاني أكثر الفرق الهولندية حصولًا على الدوري بعد اياكس الذي توج باللقب 33 مرة.// انتهى //03:12ت م