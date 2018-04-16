الصحف السعودية
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يفتتح «قمة القدس» ويعلن تبرع المملكة بـ200 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية و(الأونروا)
الملك سلمان في «قمة القدس»: ليعلم القــاصي والداني.. فلسطين قضيتنا الأولى
الملك في «قمة القدس»: إرهاب إيران يهدد الأمن القومي العربي
الملك يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في القمة
خادم الحرمين يحتفي بإخوانه رؤساء الوفود
الملك سلمان يلتقي ملك البحرين ورؤساء لبنان والعراق وتونس
خادم الحرمين يرعى ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1» اليوم
ولي العهد يستعرض مع ماي المستجدات في المنطقة
سمو ولي العهد يستقبل البشير ورئيس جيبوتي
أمير الرياض: مستعدون لحل الخلافات العمالية دون تردد
فيصل بن بندر: ديننا يدعونا للمحافظة على البيئة
وصول قادة الدول المشاركة في تمرين «درع الخليج المشترك -1» للشرقية
«إعلان الظهران» يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك
الجبير: «قمة القدس» تؤكد الرغبة العربية في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية
مركز الملك سلمان يمد يد العون لليمنيين
اكتمال مغادرة 178 معتمراً ومعتمرة من ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة
المملكة تدعم اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية 2018
«التحالف» تنقل «البلسم الدولية» إلى المكلا لتقديم خدماتها الطبية
الحكومة اليمنية: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والطائرات
العبادي: الفساد ممول «داعش» في العراق
«الضربة الدولية».. تأديب للنظام وخلط لأوراق التحالفات في سورية
الأسد يقصف مخيماً للفلسطينيين في درعا السورية
الإيرانيون يستغيثون العالم من ظلم الملالي
كوريا الشمالية والصين.. عهد جديد من العلاقات
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