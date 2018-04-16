الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يفتتح «قمة القدس» ويعلن تبرع المملكة بـ200 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية و(الأونروا)الملك سلمان في «قمة القدس»: ليعلم القــاصي والداني.. فلسطين قضيتنا الأولىالملك في «قمة القدس»: إرهاب إيران يهدد الأمن القومي العربيالملك يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في القمةخادم الحرمين يحتفي بإخوانه رؤساء الوفودالملك سلمان يلتقي ملك البحرين ورؤساء لبنان والعراق وتونسخادم الحرمين يرعى ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1» اليومولي العهد يستعرض مع ماي المستجدات في المنطقةسمو ولي العهد يستقبل البشير ورئيس جيبوتيأمير الرياض: مستعدون لحل الخلافات العمالية دون ترددفيصل بن بندر: ديننا يدعونا للمحافظة على البيئةوصول قادة الدول المشاركة في تمرين «درع الخليج المشترك -1» للشرقية«إعلان الظهران» يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشتركالجبير: «قمة القدس» تؤكد الرغبة العربية في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينيةمركز الملك سلمان يمد يد العون لليمنييناكتمال مغادرة 178 معتمراً ومعتمرة من ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارةالمملكة تدعم اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية 2018«التحالف» تنقل «البلسم الدولية» إلى المكلا لتقديم خدماتها الطبيةالحكومة اليمنية: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والطائراتالعبادي: الفساد ممول «داعش» في العراق«الضربة الدولية».. تأديب للنظام وخلط لأوراق التحالفات في سوريةالأسد يقصف مخيماً للفلسطينيين في درعا السوريةالإيرانيون يستغيثون العالم من ظلم الملاليكوريا الشمالية والصين.. عهد جديد من العلاقات// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت