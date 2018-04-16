نجران 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران, أمس، دورة تدريبية لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بعنوان "مهارات الإشراف والقيادة التربوية", وذلك بمقر العمادة.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور, صالح بن نمران الحارثي، أن الدورة التي تستمر يومين، تهدف إلى التعريف بأهمية القيادة في العمل التربوي، وكيفية إدارة فريق العمل، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها العمادة لعدد من منسوبي الجهات الحكومية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات القطاع الحكومي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها العمادة.// انتهى //08:27ت م