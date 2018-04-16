طرابلس 30 رجب 1438ه الموافق 16 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في إفتتاح القمة العربية في دورتها 29 بمدينة الظهران التي أوضح خلالها أن اتفاق الصخيرات هو الطريق للحل في ليبيا ووحدة أراضيها، وتشديده على أن الأمن القومي العربي منظومة كاملة لا تقبل التجزئة.وأشارت إلى مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في القمة العربية ،وكلمته التي أكد فيها إلى ضرورة تعامل جميع الأطراف في ليبيا بروح إيجابية مع كافة مبادرات الحل السياسي ، ودعم كل جهد عربي ودولي يهدف إلى تحقيق التسوية للأزمةفي ليبيا.ونقلت الصحف ما أعرب عنه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، من قلق المنظمة بشأن الأوضاع في ليبيا، موضحا أمام القمة العربية أن القضايا العربية في مقدمة اهتمامات المنظمة، التي أصدرت بيانات أدانت فيها صواريخ الحوثيين ضد السعودية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني السلمي، وقلق المنظمة من الأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا .وتطرقت إلى البيان الختامي للقمة العربية الذي شدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم كافة الجهود المبذولة الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق الصخيرات وتحفظ تراب ليبيا وتماسك نسيجها المجتمعي،مؤكدا وقوف الدول العربية مع الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.ونوهت الصحف الصباحية إلى لقاءات رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع القادة والزعماء العرب على هامش القمة العربية الـ 29 بالظهران الذين اكدوا دعمهم للعملية السلمية من أجل عودة الامن والاستقرار إلى ليبيا .// انتهى //08:50ت م