حفر الباطن 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأضافت صحة حفر الباطن عدداً من العيادات والتخصصات الجديدة للعيادات الخارجية في مستشفى السعيرة العام لزيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.وشملت العيادات الجديدة التي قامت المديرية بافتتاحها "عيادة الباطنية, وعيادة الأنف والأذن والحنجرة, وعيادة العظام, وعيادة الأطفال"، فيما تم تزويد المختبر بأجهزة حديثة أكثر تطوراً تماشيا مع تحسين نطاق الخدمة بالمستشفى.يذكر أن صحة حفر الباطن تقوم بشكل دوري بمتابعة جميع المرافق الصحية وتزويدها بكامل الاحتياجات من كوادر متخصصة وتجهيزات عالية لضمان تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية، إضافة إلى عمل العيادات الاستشارية "القوافل الطبية" في الأماكن الطرفية لتخفيف العبء عن المستفيدين وحصولهم على الخدمة في مكان إقامتهم.// انتهى //10:47ت م