بيشة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسافتتح محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع، المعرض الختامي لمبادرة "بناء"، التي نفذتها الإدارة في مدارس قطاع تثليث والأمواه من أجل تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتفعيل الشراكة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي والمساهمة في تحسين مستوى البيئة، بمشاركة عددٍ من أقسام الشؤون التعليمية في تعليم بيشة ومكتب تثليث، وذلك في المركز الحضاري بمحافظة تثليث.واطلع المحافظ على فعاليات المبادرة ونتاج الطلاب خلال الفترة الماضية، التي نفذت بالشراكة مع عدد من الجهات، منها محافظة تثليث ومركز الأمواه، والشؤون الصحية، والبلدية، والشرطة، والمرور، والتنمية الاجتماعية، وإدارة مكافحة المخدرات.من جهة أخرى التقى محافظ تثليث ومدير تعليم بيشة نايف الهاجري وعدد من قيادات التعليم، بقادة المدارس والطلاب والأهالي لمناقشة سبل تعزيز القيم في نفوس طلاب المدارس وتجنيبهم خطر الظواهر السلبية.وأكد محافظ تثليث أن هذه المبادرة تأتي في ظل الدور المنوط بالتعليم في بناء المجتمع والمساهمة في تعزيز البرامج النوعية التي تساهم في الإصلاح والتوجيه، مقدماَ شكره لإدارة التعليم في بيشة ومكتب التعليم في محافظة تثليث.// انتهى //10:47ت م