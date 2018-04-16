جيزان 30 رجب 1439 هـ الموافق16 أبريل 2018 م واس

اختتمت الليلة الماضية فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها الغرفة التجارية الصناعية بجازان ممثلة بلجنة الخدمة الاجتماعية تحت عنوان " أساسيات لغة الإشارة " , وذلك بمسرح الغرفة.

وتناولت الدورة التي نفذتها المدرب علي السهلي العديد من المحاور حول التعريف بلغة الإشارة التي تعد وسيلة التخاطب الأٍساسية للأشخاص اللذين يعانون من العوق السمعي , وأهمية معرفة التعامل بالغة الإشارة خاصة لأفراد الأسر التي يوجد من بينهم من يعاني من إصابة سمعية , بما يسهل على عملية التواصل بين الشخص المعاق وأسرته ومجتمعه.

وفي ختام الدورة فتح باب الحوار والنقاش , وأجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الحاضرين , وتسليم شهادات حضور الدورة للمتدربين.

// انتهى //

10:48ت م