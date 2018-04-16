المكلا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأعرب محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، عن شكره للمملكة العربية السعودية على مساعدتها لأشقائهم في اليمن بشكل يومي وتأمين ما يحتاجونه من مساعدات ضرورية.وقال في تصريح على هامش لقائه بعثة الكادر الطبي لمنظمة البلسم في اليمن اليوم بمقر مؤسسة أمراض القلب الخيرية لعلاج مرضى القلب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت: نحن سعداء جدًا بوجود الكادر الطبي للمنظمة في اليمن، مشيرا إلى أن الكادر الطبي سيجري عمليات جراحية يومية أثناء فترة وجوده بالمكلا.من جهته، أكد رئيس بعثة الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدكتور راكان ناظر، أن وجود الكادر الطبي يأتي استجابة لدعوة وزارة الصحة اليمنية من خلال مركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية لعلاج حالات مرضى القلب المتزايدة، مقدمًا في الوقت نفسه شكره العميق للمملكة العربية السعودية التي أمنت لهم المواد العلاجية اللازمة ولقوات التحالف العربي بقيادة المملكة، لتسهيلها دخول كادرهم الطبي إلى اليمن.// انتهى //10:54ت م