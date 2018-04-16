جدة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسيواصل المؤتمر الـ 12 لجراحة المخ والأعصاب اليوم، إقامة أعماله التي انطلقت أمس بجدة، تحت شعار "تعزيز مجال جراحة المخ والأعصاب" من النواحي البحثية والتعليمية والعلاجية ‏لخدمة المرضى، بتنظيم من الجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع المؤتمر الثامن للمستجدات العصبية، الذي يقام سنويًّا بجدة، وذلك بفندق الانتركونتننتال.وسبق اطلاق المؤتمر إقامة 3 ورش عمل تدريبية، تجاوز عدد المتدربين فيها 100 متدرب ومتدربة، تناولت في مضمونها الأمراض العصبية والحوادث والصرع وأمراض الأعصاب الطرفية, كما صاحب المؤتمر تنظيم مسابقة سنوية للطلاب في مجال أبحاث الجهاز العصبي.وشهدت أعمال المؤتمر في يومه الأول تقديم أوراق علمية وأبحاث منجزة في السعودية ومحاضرات في مختلف التخصصات، تضمنت ‏جراحة أورام الدماغ، وجراحة وقسطرة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب للأطفال، وجراحة العمود الفقري، وجراحة الصرع، وجراحة الأعصاب الوظيفية، وكذلك علاج الألم، إلى جانب مناقشة الأمور القانونية والأخلاقية الخاصة بجراحة المخ والأعصاب الخاصة بالتحول الوطني 2030 ، ومحاضرة خاصة بالتحول الرقمي وتطبيقه في المجال الصحي، إضافة إلى ‏تكريم عدد من الأطباء البارزين في جراحة المخ والأعصاب، ومنح ميدالية الجمعية لعام 2018م.// انتهى //11:01ت م