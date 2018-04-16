المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستتواصل في المدينة المنورة فعاليات حملة "مدينتي نظيفة" التي تنفذها أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة, بمشاركة مدارس المرحلة الابتدائية للبنين والبنات, والمعهد الصناعي الثانوي الثاني.وتهدف الحملة التي دشّنت مطلع شهر رجب الجاري إلى رفع مستوى طلاب المدارس بأهمية المحافظة على نظافة البيئة من المخلفات الضارة, والحفاظ على المظهر العام من خلال المشاركة التطوعية في تنظيف المدارس المستهدفة, والحديقة المركزية, ومخطط المطار الذي شارك في تنظيفه طلاب المعهد الثانوي الصناعي.وشملت الحملة تنظيم معرض توعوي لعرض المعلومات والإحصائيات التعريفية للزوار, وتوضيح آلية وطرق العمل التنظيمي من قبل إدارة النظافة في جمع النفايات, ومراحل جمعها وفرزها ومعالجتها, كما شهدت أنشطة مصاحبة للأطفال, وعروضاً مسرحية هادفة.وتستمر الحملة حتى يوم الخميس الثالث من شهر شعبان المقبل, من خلال إقامة فعاليات منوعة خلال الأيام المقبلة في محاور النظافة, والحفاظ على الممتلكات العامة, والمساهمة في إماطة الأذى عن الطريق, وتأهيل الأماكن, وإزالة التشوهات البصرية, وتنمية روح التطوّع لدى الأفراد, وتقدير عامل النظافة وتشجيعه.// انتهى //11:01ت م