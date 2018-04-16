عام / التحاق 30 مشاركاً في برنامج الإبداع والابتكار المؤسسي بتبوك

الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
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تبوك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
التحق أمس، 30 مشاركاً من موظفي الإدارة العامة، والكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي والمعهد المهني بسجون منطقة تبوك في برنامج الإبداع والابتكار المؤسسي الذي أطلقته إدارة التدريب ‏بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأفاد المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني ‏والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين ‏بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من تنمية مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي المؤسسي ‏وتوظيفها في حل المشكلات وتطوير أساليب وطرق أداء العمل وتنمية مهارات المبتكرين ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
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11:02ت م