عام / التحاق 30 مشاركاً في برنامج الإبداع والابتكار المؤسسي بتبوك
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
تبوك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
التحق أمس، 30 مشاركاً من موظفي الإدارة العامة، والكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي والمعهد المهني بسجون منطقة تبوك في برنامج الإبداع والابتكار المؤسسي الذي أطلقته إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأفاد المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من تنمية مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي المؤسسي وتوظيفها في حل المشكلات وتطوير أساليب وطرق أداء العمل وتنمية مهارات المبتكرين ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
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