الباحة 30 رجب1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسنظمت غرفة الباحة ممثلة في اللجنة التجارية أمس، ورشة عمل عن " آلية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة " ، وذلك بمقر الغرفة.وتحدث ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل جوهر آل سالم، عن عدد من المحاور المهمة وشرح تفصيلي لكل ما يتعلق بالإقرار الضريبي، وكذلك تعريف المشاركين بموعد تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المعنية بالضريبة، إضافة إلى توضيح الطرق المتبعة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات لهذا الإجراء .كما أوضح رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بمنطقة الباحة صالح بن علي آل محفوظ,أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود اللجنة التجارية لإتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال للتعريف بالمستجدات والتطورات ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارات التي تهم القطاع الخاص ،مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعريف رجال وسيدات الأعمال والمسجلين بآلية تقديم الإقرارات الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة للمنشآت، وذلك حتى يكون قطاع الأعمال جاهزاً لتقديم إقراراته الضريبة في الموعد المحدد.// انتهى //11:03ت م