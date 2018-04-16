الطائف 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم، الخطة التدريبية لتطبيق نظام المقررات، التي تنظمها وتشرف عليها إدارة الإشراف التربوي ممثلة في نظام المقررات "بنات".وتتضمن الخطة التدريبية برنامج لتدريب قائدات المدارس، تستمر لمدة يومين، لثلاث مجموعات, المجموعة الأولى بمقر مكتب غرب ويضم 40 قائدة من مكتبي غرب وجنوب, والمجموعة الثانية بمركز التدريب ويضم 35 قائدة من مكاتب شرق وميسان وحداد وجنوب شرق, والمجموعة الثالثة بمكتب الحوية ويضم 34 قائدة من مكتب الحوية والمويه وعشيرة ورنية وتربة، كما تتضمن الخطة التدريبية برنامجاً لتدريب وكيلات الشؤون الطلابية.وتتناول الخطة التدريبية عددًا من المحاور تشمل التعريف بنظام المقررات, وأهدافه, ومزاياه, وبناء الخطط الدراسية, وعملية رصد الغياب, والإرشاد الأكاديمي, كذلك التسجيل والقبول والتقويم.// انتهى //11:16ت م