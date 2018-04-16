رام الله 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إطلاق اسم القدس، على القمة العربية ، وإضافة إلى إعلانه - رعاه الله - عن تبرع المملكة العربية السعوديه بمبلغ 150 مليون دولار لصالح الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وسلطت الصحف الضوء على كلمات الرؤساء والملوك والأمراء العرب والبيان الختامي للقمة العربية العادية التاسعة والعشرين (قمة القدس) ، حيث تعهد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب بالاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية المركزية، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والوقوف صفا واحدا بكثافة أمام كل المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف، فضلا عن دعم صمود أهلها بكافة الوسائل الممكنة.وأولت اهتمامًا بتأكيدات معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن مبادرة السلام العربية ما تزال قائمة وتعتبر من المرجعيات الأساسية للوصول إلى حل شامل ونهائي للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وأوردت صحف فلسطين دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مؤتمر القمة العربية، إلى تبني ودعم خطة السلام، التي طرحها في شهر فبراير الماضي في مجلس الأمن الدولي،والتي تستند إلى المبادرة العربية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام عام 2018، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، بضمانات تنفيذ أكيدة، وتطبيق المبادرة العربية كما اعتمدت.// انتهى //11:17ت م